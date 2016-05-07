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Stalkol

Изделия из нержавейки на заказ


Нержавеющая сталь — это современный стиль и надёжность в архитектуре. Заказать изготовление изделий из нержавейки в Киеве лучше всего у профессионалов — «STALKOL». Основная характеристика этого материала — коррозийная стойкость в агрессивных и атмосферных средах. Зеркальная полировка, и лаконичность образа, гармонично вписывает элементы в любой дизайн. Наша компания более 10 лет изготавливает качественные эстетичные изделия из нержавейки под заказ в Киеве.

Перила со стеклом

Перила со стеклом

Перила из нержавеющей стали

Перила из нержавеющей стали

Поручни из нержавейки

Поручни из нержавейки

Ограждения для лестниц

Ограждения для лестниц

Ажурные перила

Ажурные перила

Перила из нержавейки с деревом

Перила из нержавейки с деревом

Входные группы

Входные группы

Козырьки из нержавейки

Козырьки из нержавейки

Флагштоки и держатели для флагов

Флагштоки и держатели для флагов

Лестницы из нержавейки

Лестницы из нержавейки

Ограждения балконов

Ограждения балконов

Отбойники из нержавейки

Отбойники из нержавейки

Ограждения пандусов

Ограждения пандусов

Полотенцесушители из нержавеющей стали

Полотенцесушители из нержавеющей стали

Заборы из нержавеющей стали

Велопарковки из нержавейки

Перила со стеклом для балконов

Перила со стеклом для лестниц

Уличные перила со стеклом

Перила на балкон из нержавеющей стали

Изготовление изделий из нержавейки от компании STALKOL

изделия из нержавейки

Нержавеющая сталь — это передовые индустриальные технологии, используемые как в малых архитектурных сооружениях, так и ярких образцах промышленной архитектуры. Мягкий блеск и аккуратные формы изделий из нержавейки относят к стилям минимализма и hi-tech. Но благодаря безукоризненному внешнему виду этого материала, любое направление и течение в интерьере, экстерьере, гармонично и естественно наполняетсязеркальной нержавеющей сталью.

Неоспоримыми достоинствами усовершенствованной стали являются: долговечность (30 лет и более), устойчивость к физическим влияниям (не царапается, не деформируется, не трескается), морозоустойчивость.

Мы предлагаем результаты работы квалифицированных специалистов, модернизированного технологического оборудования, и творческого подхода, в решении поставленных задач. Так, например, одним из часто встречающихся заказов являются ограждения. Помимо красивого исполнения и качества,мы осуществляем грамотный проект, который является образцом безопасности и надёжности.

Производим изделия из стали

  • входные группы,
  • перила и пандусы,
  • ограждения для балконов и лестниц,
  • ажурные и комбинированные с деревом перила,
  • поручни,
  • козырьки и отбойники,
  • держатели для флагов и флагштоки.

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