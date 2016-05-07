Нержавеющая сталь — это современный стиль и надёжность в архитектуре. Заказать изготовление изделий из нержавейки в Киеве лучше всего у профессионалов — «STALKOL». Основная характеристика этого материала — коррозийная стойкость в агрессивных и атмосферных средах. Зеркальная полировка, и лаконичность образа, гармонично вписывает элементы в любой дизайн. Наша компания более 10 лет изготавливает качественные эстетичные изделия из нержавейки под заказ в Киеве.

Изготовление изделий из нержавейки от компании STALKOL

Нержавеющая сталь — это передовые индустриальные технологии, используемые как в малых архитектурных сооружениях, так и ярких образцах промышленной архитектуры. Мягкий блеск и аккуратные формы изделий из нержавейки относят к стилям минимализма и hi-tech. Но благодаря безукоризненному внешнему виду этого материала, любое направление и течение в интерьере, экстерьере, гармонично и естественно наполняетсязеркальной нержавеющей сталью.

Неоспоримыми достоинствами усовершенствованной стали являются: долговечность (30 лет и более), устойчивость к физическим влияниям (не царапается, не деформируется, не трескается), морозоустойчивость.

Мы предлагаем результаты работы квалифицированных специалистов, модернизированного технологического оборудования, и творческого подхода, в решении поставленных задач. Так, например, одним из часто встречающихся заказов являются ограждения. Помимо красивого исполнения и качества,мы осуществляем грамотный проект, который является образцом безопасности и надёжности.

Производим изделия из стали

входные группы,

перила и пандусы,

ограждения для балконов и лестниц,

ажурные и комбинированные с деревом перила,

поручни,

козырьки и отбойники,

держатели для флагов и флагштоки.

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